Прививка от клещевого энцефалита в поликлиниках Екатеринбурга подорожала в два раза

В некоторых поликлиниках Екатеринбурга вакцина от клещевого энцефалита подорожала в апреле в два раза. Причем найти ее можно не везде.

Как рассказали «Новому Дню» горожане, еще в марте отечественную вакцину «Клещ-Э-Вак» можно было поставить в детских поликлиниках за 800 рублей. Но в апреле цены выросли вдвое – до 1600 рублей.

«У нас зимой в садик приходили ставить централизованно от поликлиники. Стоило это 800 рублей. Мы не смогли тогда поставить прививку, потому что ребенок болел. Сейчас стала узнавать в поликлинике – та же вакцина стоит 1600 рублей», – рассказала жительница Екатеринбурга.

В кол-центре Первой детской поликлиники в Академическом подтвердили, что до 29 марта вакцинация от клещевого энцефалита стоила 800 рублей, сейчас – 1600 рублей. В других больницах города еще можно найти вакцину по старой цене. Например, в кол-центре детской городской больницы № 15 сообщили, что поставить «Клещ-Э-Вак» стоит чуть больше 900 рублей, записаться можно в любую поликлинику учреждения. Но есть больницы, где вакцина закончилась. Так, в детской горбольнице № 11 сообщили, что временно прививки не ставят: «Вакцины нет ни в одной нашей поликлинике. Когда будет, не могу сказать».

Добавим, что в платных медицинских центрах тоже можно поставить прививку. В среднем по городу прием педиатра (без этого вакцину не введут) + прививка обойдутся в 1700-2000 рублей.

Как ранее писал «Новый День», с поставками бесплатной вакцины (две первые прививки могут поставить маленькие дети и пенсионеры) в марте тоже были проблемы. В апреле в больницы обещали привезти новую партию.

По данным на начало апреля, в Свердловской области было зарегистрировано два случая укуса клещей: пострадали ребенок и взрослый, которые в разное время выбирались на природу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube