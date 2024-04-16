Количество покусанных клещами свердловчан за неделю выросло в 4 раза

В Свердловской области клещи покусали уже 181 человека, что в четыре раза больше, чем неделей ранее. Среди пострадавших – 61 ребенок.

«С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовано 28 особей клещей. В 17,4% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители клещевого энцефалита, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз не обнаружены», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Акарицидная обработка парков и лесопарков еще не началась, поэтому стоит быть еще внимательнее, выбираясь на отдых на природу. Работы начнутся только после 25 апреля, когда установится стабильно теплая и сухая погода. Всего планируется охватить противоклещевой обработкой 11 300 га.

Напомним, первый укус клеща в Свердловской области зарегистрировали еще в конце марта. Самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Непривитому человеку нужно пройти курс из трех инъекций с интервалом в месяц и год, но даже первые две создают частичную иммунную защиту.

При выезде на природу или дачу рекомендуется одеваться в закрытую одежду и обувь, желательно светлых тонов. После выхода из леса верхнюю одежду лучше снять и встряхнуть ее на открытом пространстве, поскольку бывали случаи, когда люди приносили клеща домой в складках. Можно использовать репелленты и другие отпугивающие средства. Домашних животных после прогулки лучше вычесывать.

Если клещ все-таки присосался, нужно добраться до медучреждения, где его извлекут. Клеща нужно обязательно обследовать. И после этого будет назначено профилактическое лечение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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