В магазинах почти закончились ром Bacardi, водка Grey Goose и джин Bombay Sapphire

В российских торговых сетях почти не осталось значительной части продукции Bacardi Limited – единственной транснациональной алкогольной компании, официально продолжающей работу в стране после начала военной операции на Украине, сообщает РБК. Речь идет, в частности, о роме Bacardi, водке Grey Goose, джине Bombay Sapphire и других напитках. Корреспондент РБК сообщает, что изучил ассортимент магазинов X5 Group («Чижик», «Пятерочка», «Перекресток»), «Магнита», «Красного & Белого», а также онлайн-витрины алкогольной сети WineStyle.

В X5 Group подтвердили, что Bacardi Ltd прекратила поставки соответствующих брендов. Кроме них группа прекратила экспорт в Россию виски Aberfeldy, уточнил ретейлер, а также текилы Patron, добавил источник РБК в алкогольной отрасли. На запрос РБК в Bacardi не ответили.

Поставки ряда брендов в Россию Bacardi прекратила еще в начале 2023 года, но перед этим были сформированы значительные запасы, направленные в основном предприятиям общепита, рассказал РБК гендиректор AST Леонид Рафаилов. Сейчас запасы подходят к концу, объясняет он, некоторые импортеры завозят продукцию Bacardi в рамках параллельного импорта. Но такие поставки, по словам гендиректора AST, носят хаотичный характер и не соответствуют тем объемам, которые обеспечивала Bacardi.

Сейчас Bacardi продолжает возить в Россию в основном только свой итальянский портфель – вермуты и игристые вина под брендом Martini, говорит Рафаилов. Это подтвердили и в X5 Group. По мнению Рафаилова, это может объясняться тем, что Италия более лояльно настроена к России по сравнению с США, которые полностью запретили поставки алкоголя в страну, полагает эксперт. Несмотря на то, что ром производится в Пуэрто-Рико, а текила – в Мексике, принадлежат эти бренды американскому подразделению Bacardi, которое контролировало соответствующие поставки в Россию, поясняет Рафаилов.

На российском рынке по-прежнему присутствует еще ряд принадлежащих Bacardi продуктов – виски Dewar's и William Lawson's, а также ром Oakheart. Последние два, впрочем, разливаются в России – на мощностях Novabev Group (ранее – Beluga Group) и Тульского винокуренного завода 1911 соответственно.

На фоне прекращения поставок ключевых брендов группы ее российское подразделение ООО «Бакарди Рус» сократило в 2023 году чистую прибыль до 1,5 млрд руб., что, согласно бухгалтерской отчетности, стало худшим показателем с 2019 года. Тогда прибыль составила 630,3 млн руб., после чего непрерывно росла в течение всех последующих лет (для сравнения: в 2022 году чистая прибыль компании составляла 4,6 млрд руб.). Выручка у ООО «Бакарди Рус» в 2023 году, впрочем, выросла относительно уровня предыдущего года на 16,9% – до 38,1 млрд руб. Объем товарных запасов компании на конец 2023 года составлял 6,4 млрд руб., тогда как в начале года запасов было лишь на 2,1 млрд руб. Увеличилась и покупная стоимость проданных товаров – с 20,3 млрд руб. в 2022 году до 27,6 млрд руб. Всего расходы по обычным видам деятельности «Бакарди Рус» выросли почти на 10 млрд (до 36,2 млрд руб.).

Источник РБК на розничном рынке рассказал, что в конце 2023 года Bacardi подняла цены на 10%.

Екатеринбург, Елена Васильева

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