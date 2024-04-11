Свердловскую область накроет циклон «Ванесса»

Сегодня Свердловскую область придет циклон «Ванесса», который принесет с собой тепло.

«В четверг на территорию Свердловской области начнет поступать теплая воздушная масса, распространяющаяся в передней части циклона, который в европейской классификации получил имя Vanessa. На Среднем Урале 11 апреля будет преобладать влияние антициклона, гребень которого протянулся через Южный Урал в Западную Сибирь. Снижение количества облачности совместно с поступающим с запада теплом дадут ощутимый прогрев в дневные часы, особенно по юго-западу региона. Температура воздуха днем в Свердловской области 11 апреля достигнет +8 °C градусов на северо-востоке, +14 °C – на юго-западе региона», – сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, тепла на Урале хватит лишь на пару дней. 12 апреля воздух днем также прогреется до +14 градусов, однако с субботы начнется похолодание: 13 числа днем будет +8 °C, ночью +6 °C, а в воскресенье ночью ожидается минусовая температура.

Ранее «Новый День» писал, что в уральской столице на следующей неделе потеплеет до +20 °C. Понедельник и вторник начнутся с дневных +10…+12 градусов, а в среду синоптики ожидают уже +16 °C. Самым теплым днем недели станет четверг, воздух прогреется до +21 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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