На Урал привезли около 200 тысяч доз бесплатной вакцины против клещевого энцефалита

В Свердловскую область привезли около 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита. В настоящий момент ее отгружают в учреждения здравоохранения, к концу недели вакцина появится в поликлиниках региона.

Как сообщают в пресс-службе правительства Свердловской области, сейчас в наличии есть около 99 тысяч доз детской вакцины «Клещ-Э-Вак» и 92,5 тысячи доз вакцины «Энцевир» для взрослых.

Согласно региональному календарю профилактических прививок, бесплатная вакцина против клещевого энцефалита доступна детям с 15 месяцев, людям старше 60 лет и тем, кто привлекается к тушению лесных пожаров. Бесплатно ставятся первая и вторая прививка, последующие – за счет собственных средств. «Эпидемиологи напоминают, что первые две прививки в общем курсе вакцинации против клещевого энцефалита проводятся с интервалом 1-7 месяцев. Сделать это при желании можно в течение всего года, в том числе в летний период, но обязательно после этого следует на две недели отказаться от выходов на природу, чтобы исключить возможную встречу с клещом. В дальнейшем ревакцинация проводится через один год, а последующие ревакцинации – через каждые три года», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый День» писал, что в Свердловской области клещи покусали уже 46 человек, из них 7 – в Екатеринбурге. Уральцам рекомендуют при выезде на природу или дачу одеваться в закрытую одежду и обувь, желательно светлых тонов; после выхода из леса верхнюю одежду снимать и стряхивать с нее возможных клещей на открытых пространствах; вычесывать домашних животных после прогулки. Также можно использовать репелленты и другие отпугивающие средства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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