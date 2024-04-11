Свердловчанам запретили разводить костры и жарить шашлыки с 12 апреля

В Свердловской области с 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим. На севере региона ограничения для жителей введут на неделю позже – с 19 апреля.

«В период действия особого противопожарного режима в регионе запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ. Туристические группы не смогут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест. Все эти предупредительные меры направлены на защиту лесов Среднего Урала от пожаров», – заявил первый вице-губернатор Алексей Шмыков.

Также чиновник отметил, что ограничения способствуют безопасности жителей во время весеннего паводка: «Мы видим, что происходит в соседних регионах. Важно сделать все необходимое, чтобы исключить у нас подобное развитие событий».

Официально пожароопасный сезон в Свердловской области открылся 5 апреля из-за раннего схода снега. Для профилактики лесных пожаров инспекторы лесничеств ежедневно патрулируют леса. Пожарные части переведены на усиленный вариант несения службы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube