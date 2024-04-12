В Екатеринбурге объявлен противопожарный режим

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории города с 13 апреля.

Согласно документу, горожанам запрещается посещать леса и торфяники, в том числе проводить там спортивные и физкультурные мероприятия. Въезд в лес на автомобиле также под запретом.

Жителям нельзя разжигать костры и использовать открытый огонь даже на собственных приусадебных участках. Также накладывается ограничение на использование мангалов и любых приспособлений для приготовления пищи на открытом огне. Исключение – мангалы на территории общепита. Запрещается сжигать мусор и сухую траву на земельных участках, примыкающих к лесам, природным паркам и населенным пунктам в черте города.

Напомним, на территории Свердловской области противопожарный режим действует уже с сегодняшнего дня. На севере региона ограничения введут чуть позже – с 19 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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