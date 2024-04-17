В лесопарках Екатеринбурга разрешили жарить шашлыки в беседках

Посетители лесопарков Екатеринбурга смогут жарить шашлыки на мангалах, но только внутри беседок. Накануне этот животрепещущий вопрос обсудили депутаты Екатеринбургской думы, посетившие Уктус с инспекцией. Народные избранники проверяли, как городские лесопарки готовы к пожароопасному сезону.

Как сообщает пресс-служба ЕГД, вопрос об использовании мангалов задал чиновникам депутат Тимофей Жуков. Ему разъяснили, что пользоваться открытым огнем на улице категорически нельзя. Но посетители парка могут жарить мясо на мангалах внутри беседок. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций каждая гриль-зона оборудована огнетушителем, рядом есть бочки с водой.

Напомним, в Екатеринбурге с 13 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям города запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также посещать леса и торфяники.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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