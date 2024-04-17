Лесопарки и леса будут патрулировать сотрудники МЧС и полиции

В Екатеринбурге сотрудники МЧС, полиции и лесничеств начнут патрулировать места отдыха, чтобы обнаружить очаги возгорания. Во время действия противопожарного режима жарить шашлыки на природе запрещено.

«Сейчас в городе сформированы патрульные группы, куда вошли как сотрудники МЧС и полиции, так и специалисты лесничеств. Они будут перемещаться по маршрутам, проложенным через места отдыха уральцев. Задачей патрулей станет обнаружение очагов возгорания в зеленых зонах, а также предотвращение нарушений требований особого противопожарного режима», – рассказал председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин.

Отметим, что в ближайшие выходные в Екатеринбурге обещают +28 °C, и, конечно, многие горожане отправятся на природу. Теплая и сухая погода может способствовать быстрому распространению огня.

Кроме патрулей следить за пожароопасной обстановкой в Екатеринбурге поможет система видеонаблюдения – 13 камер, которые охватывают территорию города. Диспетчеры наблюдают за обстановкой и в случае выявления признаков возгорания передают информацию в МЧС и на пульт Уральской базы авиационной охраны лесов. Время реагирования на сигнал обычно составляет не более 30 минут, уточнили в мэрии.

Вокруг территорий около леса уже начали пропахивать 50 километров минерализованных полос. Они должны защитить жилые зоны от огня. Помимо этого, Екатеринбург продолжит расширять сеть пожарных водоемов. В этом году таких построят три – в поселках Изоплит, Исток и Шувакиш. На будущий год город запланировал создание еще двух акваторий: на станции Приисковой и в поселке Палкинский Торфяник.

Напомним, с 13 апреля в территории Екатеринбурга действует особый противопожарный режим. Жителям уральской столицы запрещено посещать лесные массивы и разводить открытый огонь (в том числе жечь траву, мусор, пользоваться мангалами). Нарушителей правил безопасности ожидают штрафы. Для физлиц они составляют 10-20 тысяч рублей.

При этом в лесопарках шашлыки жарить разрешили. Но при одном условии: мангал должен быть в беседке. Обычно такие зоны оборудованы огнетушителями и бочками с водой.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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