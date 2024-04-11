Сегодня – день березы

Сегодня в России отмечается народный праздник Берещенье. В этот день восточные славяне почитают березу. Название «берещенье» праздник получил за традицию собирать березовый сок.

Береза почитается многими народами. Она символизирует женское начало, заботу, здоровье и жизнь. Задолго до прихода христианской религии на Русь это дерево уже научились уважать и обращаться с ним бережно и осторожно. У него просили помощи и поддержки.

Березу считали капризным и своенравным деревом. Отсюда и сохранившееся двоякое отношение к ней. Если ей понравился человек, то она будет поддерживать его, подарит удачу и счастье. Но часто просить ее о помощи нельзя. Она может обидеться и сильно «запутать» жизнь человека.

Отдельно выделяли плакучую березу. Ее считали деревом мертвых. В лечебных целях ее не использовали, только в магии. По поверью, она связана с загробным миром. К ней приходили, чтобы заручиться поддержкой умерших предков. Также считалось, что на ее ветвях любят сидеть русалки и утопленницы.

В христианстве считается, что береза – дерево, которое способно выгнать из человека своеволие, своенравие и деспотизм. Ее использовали, чтобы изгнать дьявола. До прошлого века березовыми розгами наказывали крепостных, лгунов, непослушных детей и нерадивых учеников в школах.

Традиции и обряды

На Берещенье собирают березовый сок. По народному поверью, в этот день он обладает живительной силой.

Кроме того, в этот день принято париться в бане с березовыми вениками. Данная традиция называется «очищение крови». Если хорошо себя отхлестать ветками, это обновит, очистит и оздоровит кровь.

Кроме того, существовала примета – если из березы идет обильно сок, то лето будет ненастным.

Напомним, что береза также считается сильным аллергеном. В случае наличия проблем со здоровьем при контакте с пыльцой, пить сок березы врачи также категорически не рекомендуют.

Екатеринбург, Елена Васильева

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