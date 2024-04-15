Активисты Сысерти проиграли суд по «мусорному» референдуму

Активисты Сысерти, выступающие против строительства мусорного полигона, проиграли местному избиркому суд за право провести референдум по этому вопросу.

«Суд прошел спокойно и очень быстро. Позиция представителя Сысертской избирательной комиссии была скорректирована. Он вел себя спокойно, уверенно и предвкушая итог. В этот раз суд не встал на сторону жителей», – рассказали «Новому Дню» общественники.

Напомним, активисты хотят провести голосование, чтобы узнать, что думают жители округа по поводу намерений инвесторов и местных властей построить на юге Сысертского района т.н. экокластер – мусоросортировочный завод и полигон захоронения отходов. Первый суд за право провести референдум общественники выиграли: 20 марта Сысертский суд возложил на избирком обязательства по регистрации инициативной группы по проведению референдума. Но в тот же день избирком собрался на новое заседание и еще раз отказал инициативной группе. Активисты снова подали в суд.

Сысерть, Елена Владимирова

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