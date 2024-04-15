Депутат – противник мусорного полигона может лишиться мандата

Сысертская городская дума может в ближайшее время лишиться сразу трех депутатов. Один из них – Алексей Бондарев, активный противник строительства в Сысертском районе мусорного полигона.

Прокуратура просит привлечь к ответственности Алексея Бондарева и двух его коллег – Николая Кузьмина и Марину Титову. Как сообщает местная газета «Маяк», речь идет о нарушениях в декларациях о доходах за 2020 и 2021 год. На очередном заседании, 28 апреля, дума СГО рассмотрит представление прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», Алексей Бондарев не раз поднимал перед администрацией Сысерти вопрос о том, что необходимо разбираться с неиспользуемыми землями категории сельхозназначения. «Муниципалитет должен быть заинтересован, чтобы земля работала. Да даже если она не работает, то можно хотя бы увеличить налоги за неиспользуемые земли – у нас же льготная ставка налога на землю 0,3%, чтобы всем участникам рынка АПК было легче жить, а если земля не используется, то ставку можно в пять раз поднять, чтобы собственник уже задумался – может, отдать другому, хотя бы в субаренду, чтобы земля работала, а не зарастала. Я говорил это и нынешнему главе, и его предшественникам», – отмечал депутат.

Добавим, что в 2019 году Бондарева уже лишали мандата за неполные сведения в декларации, но потом он снова был переизбран депутатом.

Сысерть, Елена Владимирова

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