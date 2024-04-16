В зоопарке отметили день рождения львицы Миры (ФОТО)

Львице Мире из Екатеринбургского зоопарка исполнилось 5 лет. День рождения она встречает с родителями – Эрни и Эммой. Мира – единственный родившийся в Екатеринбурге львенок, которого не отдали в другой город.

В зоопарке отмечают, что отношения в прайде – «теплые, семейные». Мира часто играет со своей матерью Эммой. В их меню входит говядина, кура, яйца. Аппетит у молодой львицы отличный.

После рождения Миры работники зоопарка долго думали, в какой город ее пристроить, но в итоге решили оставить у себя. «Принято, что когда львята рождаются, они не живут всю жизнь с родителями. Подрастая, львы находят себе новый дом, создавая прайд. То же происходит и в неволе. Как только детеныши подрастают, их отправляют в другие зоопарки. Но Мира у нас исключение из общих правил. Мы решили оставить ее для создания прайда. Она уже привыкла и к работникам, и к родителям. Живут они в двухкомнатном вольере мирно и дружно. Душа радуется, когда смотришь на их семью. Мира у нас уже большая девочка, порой бывает трудно различить, где мама, а где дочь. Они заботятся друг о друге и оберегают», – рассказывала сотрудница зоопарка Екатерина Уварова в 2020 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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