Поездка уральцев за Благодатным огнем под вопросом из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Пока неизвестно, отправится ли в этом году делегация из Екатеринбурга в Иерусалим за Благодатным огнем. Неопределенность связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

В последние годы уральские паломники и клирики летали в Израиль и привозили в пасхальную ночь лампаду, от которой зажигались свечи во всех храмах региона в главный христианский праздник. Делегация не вылетала в Иерусалим лишь два года, в 2020-м и 2021-м, когда действовали ограничения из-за пандемии коронавируса, тогда лампаду привозили на Урал через Москву.

Напомним, в этом году Воскресение Христово православные будут праздновать 5 мая.

«На Урале живут особенные люди, которым не все равно. На Урале живут люди-максималисты. Наша с вами особенность, что для нас нет невыполнимого. Для других, может быть, кажется, что мы далеко находимся от Израиля, и это на самом деле так. Нам лететь дальше, чем к Средней Азии, дальше, чем к Москве, но мы все равно летим и даже успеваем к службе. Уральцы – добиваются, и это хорошее качество. В Евангелии сказано: «Если ты стучишь в двери, то тебе отворят». Вот это мы и делаем», – ранее рассказывал «Новому Дню» о поездках за Благодатным огнем старший священник Храма-на-Крови отец Максим (Меняйло).

Екатеринбург, Елена Сычева

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