В больнице Верхней Салды появился новый главврач – девятый за последние почти 9 лет

В городской больнице Верхней Салды сменился главный врач. Анжелику Шлыкову, которая была назначена на должность в мае 2023 года и стала восьмым по счету за восемь лет лавным врачом ЦГБ, сменил теперь уже бывший главный врач Нижнесалдинской ЦГБ Владимир Ямангулов. Таким образом, он становится девятым главным врачом за неполные девять лет. И единственным за девять лет местным специалистом-управленцем.

Согласно приказу Министерства здравоохранения региона, Владимир Ямангулов ступил к исполнению должностных обязанностей с 16 апреля. В Нижнесалдинской горбольнице его сменит заведующая поликлиникой Софья Иргашева.

Паблик ВК администрации Верхней Салды, сообщая о назначении Владимира Ямангулова, отмечает, что основными задачами для него станут решение кадрового вопроса и предстоящие капитальные ремонты в медицинском учреждении.

Эти же вопросы серьезно беспокоят и жителей Верхней Салды. Горбольница требует капитального ремонта, однако пока закончен только ремонт крыши.

Весьма непросто дела обстоят и с кадрами: за последний год из ЦГБ Верхней Салды уволились педиатр, терапевт-кардиолог, психиатр, медсестра детской поликлиники, три санитарки, главная медсестра ЦГБ, старшая медсестра детской поликлиники, старшая медсестра хирургического отделения и т.д.

Горожане возлагают большие надежды на нового главного врача, апеллируя к тому, что в Нижней Салде ему удалось и отремонтировать больницу, и привлечь в нее необходимые для работы кадры.

В качестве одной из инициатив Ямангулова – провести в ближайшие выходные субботник по уборке территории больницы.

Что касается Анжелики Шлыковой, то заявление на увольнение она написала по собственному желанию. За несколько дней до этого медики и горожане живо обсуждали будущее закрытие на ремонт местного родильного дома. В беседе с медперсоналом главный врач Шлыкова предлагала после ремонта открыть на базе роддома терапевтическое и паллиативное отделения, а также отделение для больных сердечнососудистыми заболеваниями.

Справочно: Владимир Ямангулов 1954 года рождения. В 1978 году окончил Свердловский государственный медицинский институт, имеет квалификацию анестезиолога. Является депутатом Думы городского округа по округу №19.

Верхняя Салда, Елена Васильева

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