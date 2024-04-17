Подростки на самокате и моноколесе сбили в Екатеринбурге ребенка и бабушку

В один и тот же день в Екатеринбурге двое подростков, на самокате и моноколесе, сбили пешеходов – ребенка и пожилую женщину.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что первое ДТП случилось вчера около 12:35 на ул. Седова, 42. Подросток 15 лет ехал на электросамокате по тротуару и сбил 8-летнего мальчика. Ребенка отвезли в ДГКБ № 9, где ему была оказана медицинская помощь.

В 18:00 на ул. Малышева, 31, юноша 17 лет ехал по тротуару на моноколесе, споткнулся и упал на впереди идущую 70-летнюю женщину, которую с ушибами доставили в 24-ю ЦГКБ.

В ГИБДД напомнили, что пешеходы на тротуарах всегда имеют приоритет перед людьми на самокатах или моноколесах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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