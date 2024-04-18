Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за ДТП с самокатом и моноколесом

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования ребенка и пенсионерки в результате наездов электросамоката и моноколеса в Екатеринбурге.

В ближайшее время и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константин Мирошниченко доложит руководителю об установленных обстоятельствах.

Как уже сообщал «Новый День», 16 апреля на ул. Седова подросток 15 лет ехал на электросамокате по тротуару и сбил 8-летнего мальчика. Ребенка отвезли в ДГКБ № 9, где ему была оказана медицинская помощь. В тот же день вечером на ул. Малышева юноша 17 лет ехал по тротуару на моноколесе, споткнулся и упал на впереди идущую 70-летнюю женщину, которую с ушибами доставили в 24-ю ЦГКБ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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