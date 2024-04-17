Перевод на карту от незнакомцев: как не стать участником отмывания денег

В последнее время появилась новая схема мошенничества: на ваш счет падает некая сумма денег от неизвестного отправителя. После этого с вами связываются преступники, и ссылаясь на ошибку при переводе денег с ИП, требуют вернуть деньги, но уже на карту физлица. В пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что делать при таких переводах, и как не попасться на уловки мошенников.

Не стоит вступать в переговоры с теми, кто звонит вам с незнакомого номера и требует переслать полученные деньги на карту. В таком случае нужно обратиться в свой банк и попросить отправить перевод обратно по тем же реквизитам, с которых он поступил. Оставлять деньги у себя или самостоятельно их куда-то переправлять – опасно. «Мошенники могут вовлечь вас в свою схему отмывания преступных доходов. Например, заранее раздобыть номер вашей банковской карты и телефона с помощью фишингового сайта. А затем скинуть ворованные деньги, чтобы запутать следы. После этого преступники могут позвонить вам и потребовать перечислить «ошибочный перевод» на другой счет. Если выполнить требование, то вы можете стать невольным соучастником преступления. А оставив себе перевод, окажетесь еще и в доле с мошенниками. Потом будет трудно доказать свою непричастность», – отметили в пресс-службе ведомства.

В Уральском ГУ Банка России также дали несколько рекомендаций, как действовать при «ошибочных» переводах на вашу карту.

Необходимо убедиться, что деньги действительно поступили на ваш счет. Мошенники нередко рассылают сообщения о переводе якобы от имени банка. Впоследствии они звонят и просят перечислить деньги обратно. Прежде чем предпринимать какие-то действия, стоит удостовериться через онлайн-банк или мобильный банк, что ваш счет действительно пополнен. Проверьте, точно ли это ошибка. Вам нужно обратиться в свой банк и запросить выписку по своему счету либо платежку, на основании которой пришли деньги. Так можно выяснить, от кого и с какого счета пришли деньги. По фамилии отправителя вы поймете, знакомы с этим человеком или нет. Если же это компания, стоит позвонить или написать ей, уточнить, что это за платеж. Если деньги все-таки пришли по ошибке, и вы намерены их вернуть – снова обратитесь в банк, объясните ситуацию и попросите перечислить эту сумму обратно. В банке есть реквизиты плательщика, и по ним оператор проведет обратный платеж с вашего счета.

Как ранее писал «Новый День», чтобы противостоять манипуляциям мошенников, банки будут замораживать платежи, а также возвращать клиентам деньги, которые были переведены на счета злоумышленников. Также граждане смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Кроме того, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко уточнил, что за прошлый год было отражено около 35 миллионов атак на счета граждан, что позволило предотвратить хищение с их счетов около 6 триллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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