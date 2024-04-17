Космонавты запустили в метро Екатеринбурга космический поезд (ВИДЕО)

В метрополитене Екатеринбурга появился «космический» поезд. Сегодня брендированный состав торжественно запустили три уральских космонавта – Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Герои России проехались в подземке до Уралмаша, сфотографировались на станции «Проспект Космонавтов» и раздали автографы горожанам.

Космонавты в метро

Космический поезд будет ходить в метро до конца года. В нем объявляет остановки первый екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Его голос был записан прямо на Международной космической станции. В вагонах тематического состава есть QR-коды, по которым пассажиры смогут узнать больше о космосе и выиграть призы – например, билет в планетарий в Верхней Пышме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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