Еще два уральских космонавта стали Героями России

Космонавтам Андрею Федяеву и Дмитрию Петелину, биография которых тесно связана с Уралом, присвоено почетное звание Героев России.

В приказе президента Владимира Путина говорится, что космонавты награждены «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции». Также Дмитрию Петелину присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Уралец Сергей Прокопьев, который стал Героем России еще в 2022 году, награжден орденом Гагарина «За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Как уже сообщал «Новый День», Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев в 2023 году вместе работали на МКС. С прошлым Днем космонавтики они поздравляли землян прямо с орбиты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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