На Урале дорожают яйца, сахар, морковь и свекла

За неделю в Свердловской области стали дороже некоторые овощи и фрукты, а также сахар и куриные яйца.

Как сообщает Свердловскстат, больше всего, на 4,6%, выросла средняя цена на свеклу, один килограмм сейчас стоит около 53,5 рубля. На 3%, до 54,7 рубля, подросла морковь. Примерно на 2 рубля дороже стали яблоки и бананы. Картофель, лук и помидоры, напротив, стали немного дешевле.

Сахар-песок за неделю стал дороже на 1,5%, теперь за него просят около 74 рублей. Снова подросли в цене куриные яйца – в среднем до 120,10 рубля.

Добавим, что сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила производителей куриных яиц и торговые сети о запрете на необоснованное повышение цен. «Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», – говорится в сообщении ведомства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube