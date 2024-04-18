И снова яйца: ФАС предупредила о недопустимости повышения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила производителям куриных яиц и торговым сетям письма с предупреждением о запрете на необоснованное повышение цен.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ФАС, в первом квартале 2024 года на этом рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен на куриные яйца. В случае снижения себестоимости этой продукции ведомство рекомендует производителям предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. Торговым сетям служба советует в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его конечным потребителям.

При этом ФАС предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении признаков нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Как сообщал «Новый День», в начале апреля ФАС объявила о проверках крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. «Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <…> Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О»Кей», «Метро», «Ашан» и прочих», – говорилось в сообщении ведомства.

В 2023 году рост цен на яйца превысил 60%. Власти вмешались в ситуацию, увеличили импорт, а также провели проверки производителей. В конце года ФАС возбудила несколько дел по признакам картельного соглашения между производителями куриных яиц.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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