ФАС проверит крупнейшие торговые сети из-за возможного сговора о ценах на яйца

Федеральная антимонопольная служба проводит проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. <…> Сегодня ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О»Кей», «Метро», «Ашан» и прочих», – говорится в сообщении.

Антимонопольщики проверят, не заключали ли ритейлеры антиконкурентные соглашения между собой. Под проверки попадут долгосрочные договоры закупки и условия тендеров. В результате будет сделан вывод о возможном нарушении антимонопольного законодательства.

В 2023 году рост цен на яйца превысил 60%. Власти вмешались в ситуацию, увеличили импорт, а также провели проверки производителей. В конце года ФАС возбудила несколько дел по признакам картельного соглашения между производителями куриных яиц.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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