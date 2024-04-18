Через месяц ЕГЭ: как помочь ребенку справиться со стрессом

Через месяц у выпускников начнется сдача госэкзаменов, однако уже сейчас школьники начинают переживать из-за возможной неудачи. Как помочь своему ребенку справиться со стрессом, рассказала психолог Анна Ткач.

«Экзамен – это итог школьного обучения, завершение одного и начало нового жизненного этапа – взрослой жизни. Он не сваливается внезапно на голову и не приходит как-то неожиданно. Весь школьный период дети готовятся к этому. Странно, когда у ребенка совсем нет переживаний. Если есть волнение, тревога, напряжение, различные мысли, чувства и эмоции перед ответственным моментом – то с вами все хорошо», – отметила эксперт. Однако переживания очень индивидуальны: каждый реагирует в меру своих психических особенностей.

Если тревога неуправляема – психолог рекомендует обсудить с ребенком все волнующие моменты и оказать ему моральную поддержку. Нужно позволить детям выплеснуть эмоции и сбросить стресс через общение с родителями, учителями и друзьями. Также специалист напоминает, что во время подготовки к экзамену выпускникам необходимо заботиться о себе: соблюдать режим дня и отдыха, сбалансировано питаться, спать не менее 8 часов, гулять на свежем воздухе и заниматься физкультурой. «Не нужно усаживаться и лихорадочно что-то читать, а стоит заботиться о себе. Вы должны быть в ресурсе: важны и физическая активность, и сон, и сбалансированное питание, и выплеск эмоций. Стоит снимать напряжение и расслаблять организм: должна быть приятная усталость, потому что сложно сосредоточиться, когда организм постоянно в напряжении. Это простые моменты, но они обязательно нужны – благодаря им у ребят все получится на экзамене», – добавила психолог.

Кроме того, Анна Ткач рекомендует две техники самопомощи. Первая заключается в успокаивающем дыхательном упражнении: вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и вновь задержка дыхания на 4 счета. Повторять такой цикл следует 5-6 раз. Эта дыхательная техника успокаивает и снимает напряжение.

Еще одно упражнение можно применить непосредственно на самом экзамене. Для начала необходимо найти глазами вокруг себя 5 предметов (окно, дерево, ручку, бумагу, доску). Затем 4 раза прикоснуться к чему-либо (потрогать стул или стол, свой нос, руки). Далее закрыть глаза и распознать 3 звука (шум за окном, шаги, кондиционер). Потом уловить 2 запаха (запах свежего воздуха, чьих-то духов). И попробовать что-то на вкус (например, воду или шоколадку, которую с собой принесли экзаменующиеся) «Это помогает заземлиться, быть в моменте здесь и сейчас, снять напряжение. Это упражнение стоит делать во время экзамена, но можно уже сейчас тренироваться, приводя себя в такое состояние, быть самому себе психологом», – уточнила спикер.

Стоит понимать, что экзамен – это не конец жизни. Всегда есть выход при возможной неудаче – в резервные дни экзамены можно заново написать. Кроме того, у выпускников в этом году появилась возможность пересдать один из предметов ЕГЭ до окончания сроков приемной кампании в вузы.

Также спикер утверждает, что выпускники должны верить в себя. Во время стресса организм активизируется: улучшается зрение, слух – знания, которые накапливались в течение всего учебного года, вспоминаются в самый нужный момент.

Остро реагировать на экзамены могут и родители, чье напряжение и тревога могут передаться детям. Анна Ткач советует в таком случае обратиться к психологу: «Мы все влияем друг на друга. Нужно понимать, что именно родители в испытательные моменты должны оказывать поддержку. Они должны быть достаточно в ресурсе, достаточно устойчивы, чтобы помочь своим детям. Поэтому если вы сильно волнуетесь, то нужно поговорить с психологом, успокоиться, и тогда вы дадите детям ту поддержку, в которой они нуждаются».

Переживания и страхи всегда индивидуальны у каждого человека: были случаи, когда дети падали в обморок перед экзаменом или после оглашения результатов у ребенка появлялись суицидальные мысли. Анна Ткач советует подключать медикаментозную и психологическую помощь во избежание страшных ситуаций.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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