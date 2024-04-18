В Свердловской области снова ускорилась инфляция – до 7,8%

Инфляция в Свердловской области в марте 2024 года составила 7,8%, что превысило даже общероссийский показатель (7,7%). Рост цен стимулирует высокая активность покупателей.

Дорожают продукты питания, строительные материалы, обувь, косметика и парфюмерия. «Увеличение издержек во многом обусловлено нехваткой кадров. Так, производители вынуждены поднимать зарплату, чтобы удержать имеющихся сотрудников и привлечь новых. Такая ситуация наблюдалась, в частности в сельском хозяйстве. В результате сметана, йогурт, сыр, сосиски стали дороже, чем год назад, ускорился рост цен на молоко и сливочное масло», – сообщили в Уральском ГУ Банка России.

На фоне высокого спроса выросли цены на промтовары. «В Свердловской области растет объем ввода жилья. Чтобы обустроить новые квартиры и дома, свердловчане активно покупают материалы для ремонта. Производители не успевают нарастить производство, чтобы удовлетворить этот высокий спрос. Из-за этого подорожали обои, древесно-стружечные плиты, интерьерные и фасадные краски. В марте цены на них росли быстрее, чем в феврале. Услуги поклейки обоев и облицовки кафельной плиткой тоже подорожали», – отметил экономист Олег Оборин.

Повышенный спрос туристов на поездки по России спровоцировал рост цен на авиабилеты. Из-за увеличения затрат на обслуживание оборудования повысились цены на подписку на онлайн-видеосервисы и абонентская плата за доступ к интернету. Регулятор отмечает, что в целом по стране темпы рост цен в марте были ниже, чем осенью прошлого года. Но инфляция все еще выше целевого уровня 4%, поэтому Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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