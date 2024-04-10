Набиуллина заявила, что пик инфляции пройден

Инфляция в России миновала свой пик, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что высокая ключевая ставка не помешала развитию экономики.

«Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади. Осенью было много опасений, что повышение ключевой ставки «ставит крест» на экономике. Но мы видим, что это не так. В четвертом квартале экономический рост немного замедлился, но оставался значительным», – сказала глава Центробанка.

Набиуллина отметила, что высокой ставкой ЦБ защищает доходы граждан, внося прямой вклад в борьбу с бедностью.

Глава регулятора представила годовой отчет Банка России за 2023 год на пленарном заседании Госдумы. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

По данным ЦБ РФ, в 2023 году ВВП вырос на 3,6 %. Согласно оперативным индикаторам, в первом квартале 2024 года экономика продолжила расти «высокими темпами».

Аналитики ЦБ РФ прогнозировали пик инфляции в России во втором квартале текущего года, а снижение ключевой ставки – во втором полугодии. Главным условием для изменения политики Банк России назвал устойчивое снижение инфляции.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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