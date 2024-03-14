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Четверг, 14 марта 2024, 10:28 мск

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Банк России ожидает пик годовой инфляции во втором квартале

Центробанк России ожидает максимум годовой инфляции во втором квартале во втором квартале текущего года. Об этом сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, именно показатели годовой инфляции, именно в силу эффектов базы. Потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года месячные темпы роста были достаточно низкие», – цитирует Гангана «Прайм».

Представитель регулятора также отметил, что текущие инфляционные тенденции соответствуют тому базовому прогнозу, который Банк России закладывал на 2024 год.

При этом он указал, что ключевая ставка в 16% помогает эффективно сдерживать инфляцию и позволяет оперативно снизить инфляционное давление

Согласно прогнозу ЦБ, по итогу текущего года ключевая ставка в среднем достигнет 13,5-15,5%, отметил Ганган. В ближайшие три года ключевая ставка будет составлять около 10% или даже меньше, добавил он.

Накануне ЦБ сообщил, что в январе 2024 года рост потребительских цен в России остается высоким и поддерживается за счет перекладывания растущих издержек в стоимость товаров. Самая большая инфляция наблюдалась в Сибири – 8,4%, следует из данных регулятора.

Регулятор прогнозирует годовую инфляцию в России по итогам первого квартала на уровне 7,6%. Но по итогам года годовая инфляция снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, ожидает Центробанк.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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