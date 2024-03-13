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Среда, 13 марта 2024, 18:45 мск

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Рост цен остается высоким: Банк России подвел итоги начала 2024 года

В январе 2024 года рост потребительских цен в России остаётся высоким и поддерживается за счет перекладывания растущих издержек в стоимость товаров. Как следует из доклада Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ», самая большая инфляция наблюдалась в Сибири – 8,4%.

«Месячные темпы роста потребительских цен в январе практически во всех макрорегионах слабо изменились по сравнению с предыдущим месяцем (с поправкой на сезонность), оставшись высокими. В основном это является следствием высокого внутреннего спроса, который позволяет компаниям перекладывать в цены рост издержек», – говорится в докладе Центробанка.

В отчете поясняется, что в Сибири инфляция ускорилась из-за роста цен на муку и яйца, медицинские услуги, а также повышенного спроса на отделочные материалы, мебель, услуги по ремонту квартир.

В Центральном федеральном округе темпы роста цен также несколько ускорились за счет динамики цен на услуги туризма, ЖКХ из-за индексации оплаты за капремонт и телекоммуникации.

«В феврале 2024 г., по еженедельным данным Росстата, темпы роста цен замедлились за счет коррекции цен на бытовую технику, крупы, куриные мясо и яйца. Ценовые ожидания предприятий макрорегиона в феврале продолжали снижаться из-за замедления роста издержек. Ценовые ожидания снизились в большинстве основных отраслей, за исключением сельского хозяйства», – отмечают в ЦБ.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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