Выборы в Верхотурье могут пройти с использованием ДЭГ

Свердловская область оказалась в числе регионов, которые подали заявки в ЦИК на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования в сентябре 2024 года.

При этом, как сообщили в областном избиркоме, пока в регионе на этот год запланированы только 5 избирательных кампаний местного уровня. Ожидается, что в сентябре пройдут очередные выборы депутатов двух дум – в Верхней Туре и Верхотурье, а также довыборы в трех муниципальных образованиях – Алапаевском районе, Кушве и Артях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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