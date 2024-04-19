ЖК «Олимпика» из Академического стал номинантом 16-й Федеральной премии Urban

Проект жилого комплекса «Олимпика» стал номинантом федеральной премии Urban в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО».

Жилой комплекс «Олимпика» (блок 12.8) в Академическом, попавший в шорт-лист полуфиналистов, выделяется своим инженерным решением – фасады здания облицованы фотоэлектрическими панелями. Ожидается, что за счет солнечной энергии удастся генерировать 36 тысяч киловатт-часов. Вся энергия будет поступать в сеть многоквартирного дома, что позволит жителям экономить.

Премия Urban в этом году собрала рекордное число заявок, эксперты оценили 215 объектов по сотне параметров, на основе выставленных баллов был сформирован шорт-лист номинантов, допущенных к участию в следующем этапе. Члены экспертного совета премии отметили, что «региональные объекты в этом году были очень запоминающимися», и «большинство проектов уже имеют класс энергоэффективности, умный дом, коворкинг и т.д.».

Всего было выбрано пять номинантов по указанному направлению, большинство из них – из Свердловской области. И это закономерно, по данным отчетов сервиса «ЦИАН» Свердловская область заняла пятое место по объемам продаж новостроек в 2023 году.

Застройщик района АО «СЗ «РСГ-Академическое» планирует и в дальнейшем использовать подобные энергоэффективные технологии при возведении домов – в частности, в квартале «Спутник-1».

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