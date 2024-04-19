Уральцы продают бесплатные медали викторины «Опорный край» за миллион рублей

Жители Свердловской области выставляют на продажу медали викторины «Опорный край», которые бесплатно раздавали на выборах президента РФ. Цены на сервисе объявлений «Авито» начинаются от 450 рублей за штуку. Некоторые шутники оценивают стоимость медали в 100 тысяч, 1 миллион и даже 1 триллион рублей.

Вот, к примеру, одно из описаний «ценного» товара: «Предлагаю вам коллекционную медаль из лимитированной серии. Медаль состоит из сплава драгоценных металлов. Тяжеленькая по весу. Новая, очень красивая, отливает золотом. В оригинальном прозрачном футляре». Автор объявления просит за свое сокровище 299 тысяч рублей. Другой продавец заявляет, что готов сделать скидку на бракованную медаль в поврежденном футляре и продает ее «всего» за 600 рублей. «Рыночная цена сейчас на такие медали в Екатеринбурге установилась, по моим наблюдениям, в районе от 900 рублей за штуку... Дешевле, теоретически, можно найти в Свердловской области, но всю вашу выгоду съест доставка, которая выходит по цене более 300 рублей», – говорится в объявлении.

Напомним, викторина «Опорный край» проводилась в дни выборов президента РФ. Каждый проголосовавший житель получал открытку, анкету (которую можно было не заполнять), памятную медаль и самое главное – индивидуальный номер, по которому 12 апреля провели розыгрыш ценных подарков. Среди них были квартиры, автомобили, мотоциклы «Урал» и китайские смартфоны. Один из победителей уже выставил на продажу выигранный мотоцикл – за 1,2 миллиона рублей. На сайте производителя мотоцикл «Урал Сити 2024» в базовой комплектации продается за 1,6 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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