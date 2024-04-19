Десантник, избежавший срока благодаря службе на СВО, попал в ДТП с мотоциклом

Автомобиль, на котором ехал председатель Союза десантников по УрФО Евгений Тетерин, попал в ДТП с мотоциклом. По первым данным, мужчина сам был за рулем внедорожника, по другой информации, он был пассажиром, а управляла машиной женщина.

Инцидент произошел сегодня днем на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. В нем никто не получил серьезных травм.

Напомним, Тетерин на этой неделе был признан виновным в посредничестве при получении взятки и осужден на 9 лет колонии, но был освобожден от наказания за службу на СВО (ст. 80.2 УК РФ «в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время»).

Екатеринбург, Елена Сычева

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