Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом и десантником на «Лексусе»

Стали известны подробности ДТП на улице Белинского в Екатеринбурге, где автомобиль с главой уральских десантников Евгением Тетериным сбил мотоциклиста.
Видео с камер наблюдения распространяется в местных телеграм-каналах. На записи видно, как мотоциклист резко уходит на выделенную полосу для движения общественного транспорта, а «Лексус» в этот момент поворачивает направо по правилам дорожного движения – и происходит столкновение. От удара мотоциклиста отбрасывает на тротуар.
Напомним, в аварии никто не пострадал.
Екатеринбург, Елена Сычева
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