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Пятница, 19 апреля 2024, 17:47 мск

Новости Екатеринбург

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В Березовском годовалый ребенок выпал из окна

В Березовском годовалый ребенок выпал из окна, сообщает группа «Сила Березовского в людях». Там уточнили, что инцидент произошел на улице Анучина, а малыш сейчас госпитализирован. Пока другой информации нет.

Напомним, в конце марта в Нижнем Тагиле трехлетний малыш выпал с первого этажа, опершись о москитную сетку, ребенок выжил.

«Новый День» ранее делал обзор устройств, позволяющих оставлять окна открытыми, но безопасными для детей и домашних животных. Противомоскитная сетка к ним не относятся, как правило, это тросики, замки на ручки, ограничители или решетки. Подробнее с ними и их функционалом можно познакомиться тут.

Екатеринбург, Елена Сычева

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