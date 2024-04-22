После жары на Средний Урал придет мокрый снег

Аномальная апрельская жара в Свердловской области закончится сегодня. По данным Уралгидрометцентра, в минувшие выходные средняя суточная температура превышала климатическую норму на 10-15°. Но уже завтра в большинстве районов региона, за исключением крайнего юго-запада Свердловской области станет холоднее.

«Воздушные потоки в атмосфере уже перестраиваются с юго-западных на северо-западные и северные, и в ближайшие дни будут нагнетать на территорию Сибири и Урала воздух с арктических регионов. Южная, теплая периферия антициклона, определявшая в последние дни погоду Урала, позиции не удержит. В юго-западных районах Свердловской области и в Екатеринбурге на фоне обостряющихся контрастов температуры атмосферный фронт 24-25 апреля проявит себя дождем, переходящим в снег. Возможен гололед, образование гололедицы, порывы юго-восточного ветра до 15 м/с. На остальной территории Свердловской области вероятны осадки лишь местами в виде мокрого снега небольшой интенсивности», – сообщила главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.

23 апреля температура воздуха ночью может понизиться до -5 °C, на юго-западе области и в Екатеринбурге будет держаться +4...+6°. Днем ожидается от +4 до +9°, на крайнем юго-западе области – от +13 до +18°, в Екатеринбурге около 9°.

24-26 апреля по ночам прогнозируется до -4 °C, на крайнем севере до -7°, а днем будет от +2 до +7°.

27 и 28 апреля ночная температура составит +2…-3°, а днем в южной половине Свердловской области потеплеет до +15°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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