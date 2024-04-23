Ветер, снег и гололед: МЧС объявило штормовое предупреждение

В ГУ МЧС Свердловской области еще раз предупредили, что уже сегодня погода в регионе серьезно испортится.
«24-25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 м/с, дождь со снегом и гололедные явления», – сообщили в ведомстве.
Как уже писал «Новый День», 24-26 апреля по ночам прогнозируется до -4 °C, на крайнем севере до -7°, а днем будет от +2 до +7°. 27 и 28 апреля ночная температура составит +2…-3°, а днем в южной половине Свердловской области потеплеет до +15°.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»