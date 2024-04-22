Россияне стали чаще жаловаться на начальников-абьюзеров и самодуров

За пять лет доля работающих россиян, которые жалуются на злоупотребление властью со стороны своих начальников, выросло с 31% до 39%. Чаще всего своими руководителями недовольны молодые люди.

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 46% сотрудников, которые жалуются на работодателей, моложе 34 лет. Специалисты связывают это с тем, что современная молодежь максимально ориентирована на психологический комфорт.

Злоупотреблениями властью на работе, судя по комментариям, россияне чаще всего считают различные нарушения трудового законодательства (невыплата или задержка выплаты заработной платы, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно), самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.

Одновременно работодатели жалуются на нехватку сотрудников. Как уже писал «Новый День», в 2023-2024 годах в Свердловской области руководители стали охотней брать на работу соискателей без опыта. Чаще всего такой политики придерживаются компании из отраслей розничной торговли (22% вакансий из общего числа), информационных технологий (11%) и организации, оказывающие услуги для бизнеса (8%). Самые популярные вакансии для начинающих специалистов – продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, упаковщики и операторы call-центров, курьеры и разнорабочие. Зарплаты у людей массовых профессий стали выше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube