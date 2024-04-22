В «Майской грозе» примут участие более 3 тысяч бегунов

Забег «Майская гроза» в Екатеринбурге официально перенесен в парк Маяковского. Соревнования стартуют в 9 часов утра 28 апреля. Ожидается участие более трех тысяч легкоатлетов. «При проведении спортивного мероприятия будут соблюдены все меры для обеспечения безопасности присутствующих», – сообщили в пресс-службе мэрии.

«Майская гроза» – первый забег в программе марафона «Европа – Азия». Любителям бега предлагается на выбор две дистанции – 5 или 10 километров. Также есть детский маршрут на 800 метров для детей от 1 года до 12 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и накануне соревнований получить стартовый пакет, фирменную экипировку и чип для хронометража. Все бегуны, которые преодолеют дистанции, на финише получат памятные медали.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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