Забег «Майская гроза» перенесут в парк Маяковского

Легкоатлетический забег «Майская гроза» в Екатеринбурге может сменить локацию. Массовое спортивное мероприятие состоится 28 апреля.

«Мы еще обсуждаем площадку, но скорее всего, это будет парк Маяковского из соображений безопасности», – сообщил начальник городского управления культуры Илья Марков на заседании общественной палаты.

Забег «Майская гроза» входит в серию стартов марафона «Европа – Азия». В прошлые годы беговые соревнования проводились в центральной части Екатеринбурга с временным перекрытием дорог. После теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве в Свердловской области введены дополнительные меры безопасности. По решению областной антитеррористической комиссии проводятся массовые проверки концертных, торговых и спортивных площадок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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