За выходные поймали 47 любителей костров и шашлыков, нарушивших режим

В первые теплые выходные в Свердловской области противопожарный режим нарушили 47 человек.

Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», нарушители разжигали костры, готовили шашлыки, жгли траву или мусор. В отношении уральцев составили протоколы, им грозят штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.

За два выходных дня было зафиксировано всего два природных пожара: один – в Алапаевске, на площади 6 га, второй – в Тугулыме, 8 га. Оба пожара перешли в лес с полей, на которых жгли траву. Огонь был оперативно ликвидирован.

Напомним, всего с начала года леса горели 30 раз. Больше всего пожаров – 10 – случилось в Березовском районе. В Тугулымском районе лес горел 5 раз, в Асбестовском – 4, в Артемовском и Невьянском – по три, в Кировградском – два, в Арамильском, Алапаевском, Таборинском – по одному.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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