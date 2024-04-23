СК возбудил дело из-за гибели 15-летнего мотоциклиста

На Урале следователи возбудили уголовное дело после смерти 15-летнего мотоциклиста, который не заметил натянутый металлический трос, наехал на него и разбился. Пострадала также его 14-летняя пассажирка, она лишилась нескольких пальцев на руках. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие доказательственное значение, назначены необходимые судебные экспертизы», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, известно, что мотоцикл подростку подарила бабушка – байк был мечтой юноши. Водительских прав у него не было.

Екатеринбург, Елена Сычева

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