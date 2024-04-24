Площадь 1905 года закрыли для машин. А вечером перекроют и весь центр

Площадь 1905 года закрылась для парковки машин. Связано это с ночной репетицией парада, которая пройдет в темное время суток – с 20 часов 24 апреля до 4 часов утра 25 апреля. Кроме того, как ранее сообщала пресс-служба администрации города, с 20 часов 24 апреля до 4 утра 25 апреля будет ограничено движение транспорта:

– по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

– по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

– по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

– по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

– по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Эти же ограничения повторятся и с 26 на 27 апреля 2024 года.

С полным графиком праздничных перекрытий улиц можно ознакомиться здесь.

Екатеринбург, Елена Васильева

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