Около 10 тысяч уральских сел и деревень все еще не газифицированы

В Свердловской области остается достаточно много малых (до 200 домов) населенных пунктов, куда еще не проведены газопроводы – их около 10 тысяч. Попадут ли они в планы по газификации, зависит в том числе и от экономической эффективности, в частности – от готовности жителей оплатить подключение к газу внутри домовладений. Практика показывает, что таких немного.

Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он привел пример из программы догазификации: газ подведен уже к 40 тысячам домовладений, но подключилась к нему только половина собственников. Причем речь здесь идет об уже газифицированных населенных пунктах.

Стоимость подключения одного дома в уже газифицированном населенном пункте Смирнов оценил в 200-250 тысяч рублей – это затраты на покупку котла, счетчика или материалов для прокладывания сетей внутри дома. Как правило, у сельских жителей таких денег единовременно нет. Однако в Свердловской области действует т.н. газовая ипотека, кредиты по которой выдаются под 3% годовых. Кроме того, льготным категориям положена компенсация затрат на подключение.

Но если газа в районе нет вообще, то ситуация значительно осложняется. Например, в ближайшее время не стоит рассчитывать на газификацию жителям Сосьвы. «Сосьва – в целом негазифицированный муниципалитет. В ближайшие 5 лет газификация не планируется. В дальнейшем, если будет принято такое решение, придется вырубать леса, что небезопасно для экологии и достаточно затратно. Возможно, будет использована схема с СПГ. Но, повторюсь, в ближайшие 5 лет не планируется», – сказал министр.

Нет в числе приоритетов и многих деревень Каменского округа, например, деревни Бекленищева. По опыту министерства, в таких населенных пунктах процент подключения к уже готовым сетям составляет около 15% домовладений, что делает строительство газопровода невыгодным. Николай Смирнов подчеркнул: при обсуждении очередности газификации населенных пунктов власти исходят из экономической эффективности и готовности жителей оплатить подключение в границах своего участка.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 2019 год в Свердловской области было газифицировано 370 населенных пунктов, 69 из них – города, 301 – села. Уровень обеспеченности газом домовладений в сельской местности на начало 2019 года составил только 19%, хотя в среднем по стране он уже тогда достигал 59%.

https://newdaynews.ru/ekb/660018.html

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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