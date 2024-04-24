Председатель ФНПР Шмаков прилетит в Екатеринбург на Первомай

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков примет участие в первомайском митинге в Екатеринбурге. Об этом сообщил на пресс-конференции глава областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

«Это исключительное событие. Впервые за 35 лет Михаил Шмаков решил выехать из Москвы в регион, и этим регионом стал опорный край, наш Екатеринбург. Раньше председатель ФНПР вел только московские митинги 1 Мая», – прокомментировал Ветлужских.

Напомним, в Свердловской области отменили первомайские шествия. В День весны и труда на «Екатеринбург Арене» состоится пятитысячный митинг с выступлениями первых лиц области. Андрей Ветлужских заявил, что мероприятие будет «на сто процентов безопасным», поскольку на стадионе действуют усиленные меры антитеррористической защиты. Акция пройдет с 10 до 11 часов. В этом году для празднования Первомая выбран девиз: «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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