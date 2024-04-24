В Асбесте восьмиклассник скончался на уроке физкультуры

В Асбесте на уроке физкультуры скончался восьмиклассник. Трагедия произошла сегодня около 10 утра.
Мальчик пробежал один круг по периметру спортзала, и ему стало плохо: он сел на лавочку, упал и потерял сознание. Учитель физкультуры оказал ребенку первую помощь. Медики пытались реанимировать его, но безуспешно – подросток скончался.
Как рассказали в паблике «Типичный Асбест», у школьника был порок сердца.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, будет проверено, своевременно ли школой оказана первая медицинская помощь мальчику и вызвана скорая помощь», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Асбест, Дарья Деменева
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