Состоял на учете в больнице: появились подробности гибели школьника на уроке физкультуры

Сегодня в Асбесте на уроке физкультуры скончался восьмиклассник. Оказывается, мальчик состоял на учете в больнице из-за хронического заболевания, однако ему можно было заниматься физкультурой. Кроме того, отец ребенка 7 лет назад умер из-за сердечного заболевания.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, подросток освобождался лишь от сдачи нормативов.

«В школу он пришел в хорошем настроении, шутил, жалоб на здоровье не высказывал. Заниматься физкультурой он стал после урока литературы. Учительница, увидев случившееся, взяла ребенка и вынесла его на свежий воздух, после чего сразу же стала оказывать ему первую медицинскую помощь – делать искусственное дыхание. К большому сожалению, все это не принесло положительного результата, равно как и помощь двух прибывших на место происшествия бригад скорой помощи. В семье он был единственным ребенком, 25 мая ему исполнилось бы 14 лет. Сотрудники полиции и СКР устанавливают более подробные и точные обстоятельства ЧП», – отметил полковник Горелых.

Как ранее писал «Новый День», мальчик пробежал один круг по периметру спортзала, и ему стало плохо: он сел на лавочку, упал, потерял сознание, и в себя уже не пришел.

Асбест, Дарья Деменева

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