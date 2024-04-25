Из Кольцово появятся прямые авиарейсы Екатеринбург – Харбин

С 3 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять регулярные рейсы из Кольцово в Харбин (КНР).

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолеты будут вылетать из Екатеринбурга в 20:30 по понедельникам и четвергам. Обратные рейсы намечены на 10:50 во вторник и пятницу. Планируется, что перелеты будут осуществляться на авиалайнерах А-319. Время в пути составит 6 часов.

Билеты в Харбин уже доступны на сайте и в авиакассах авиакомпании. Билет в один конец на 3 июня стоит 29 399 рублей в экономклассе, 99 399 – в бизнес-классе.

Как уже сообщал «Новый День», 4 апреля компания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс из Екатеринбурга в Пекин после почти четырехлетнего перерыва. Полеты осуществляются трижды в неделю: в понедельник, четверг и субботу. Стоимость билетов начинается от 33 тысяч рублей в одну сторону.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что рейсы в Китай будут иметь значение не только для выездного, но и для въездного туризма. Не исключено, что группы китайских туристов будут летать в Екатеринбург и Свердловскую область с туристическими целями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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