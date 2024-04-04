«Уральские авиалинии» возобновили полеты из Екатеринбурга в Пекин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый рейс из Екатеринбурга в Пекин после почти четырехлетнего перерыва.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, сегодня утром в международный аэропорт Дасин точно по расписанию прибыли 80 пассажиров из Екатеринбурга.

Полеты из столицы Урала в Пекин будут осуществляются трижды в неделю: в понедельник, четверг и субботу. Стоимость билетов начинается от 33 тысяч рублей в одну сторону. В мае 2024 года авиакомпания планирует возобновить рейсы из Екатеринбурга в Харбин.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отмечал, что рейсы в Китай будут иметь значение не только для выездного, но и для въездного туризма. Не исключено, что группы китайских туристов будут летать в Екатеринбург и область в туристических целях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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