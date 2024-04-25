Специалист рассказала, как яблони переживут снег

На Урале после аномальной жары резко похолодало – температура воздуха за пару дней с +28 °C опустилась до нуля, выпал снег. При этом за время тепла на многих деревьях успели появиться почки и листья. В мэрии рассказали, как переживут экстремальные перепады температуры городские зеленые насаждения, особенно – более чувствительные яблони.

«Если речь о яблонях декоративных, которые используют в озеленении города, то ничего страшного не произойдет. К колебаниям температурного режима в период начала вегетации эти деревья адаптированы», – пояснила «Новому Дню» глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга, инженер леса Тамара Благодаткова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube