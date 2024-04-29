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Понедельник, 29 апреля 2024, 14:18 мск

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В Екатеринбурге зацвели яблони (ФОТО)

В Екатеринбурге начали цвести яблони. Горожане заметили распускающиеся бутоны на деревьях на улице Шейнкмана.

Как сообщал «Новый День», яблони очень чувствительны к экстремальным перепадам температур, которые, например, наблюдались на Урале в апреле, когда аномальная жара в +28 градусов сменилась снегопадом. Но глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга, инженер леса Тамара Благодаткова тогда пояснила агентству, что с декоративными яблонями ничего страшного не произойдет: эти деревья адаптированы к колебаниям температурного режима в период начала вегетации.

Как можно заметить, яблони действительно спокойно пережили погодные качели.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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